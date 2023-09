La Juventus Women scenderà in campo oggi alle 15 contro il Pomigliano allo stadio di Torre del Greco. Per l'occasione Joe Montemurro dovrà rinunciare ad Ilaria Toniolo, squalificata, Barbara Bonansea ancora acciaccata dopo l'Eintracht Francoforte, Cecilia Salvai alle prese con la lombalgia e Lisa Boattin che ha rimediato un affaticamento in settimana. Convocate Emma Mustafic, Ginevra Moretti ( Chi è ) e Martina Cocino dall'unser 19. Di seguito l'elenco delle convocate. 1Aprile3 Gama4 Cafferata5 Nilden6 Nystrom7 Garbino9 Cantore10 Girelli14 Palis15 Grosso16 Peyraud-Magnin18 Beerensteyn19 Thomas20 Cascarino21 Caruso22 Bellucci30 Moretti31 Cocino32 Sembrant71 Lenzini77 Gunnarsdottir81 Mustafic