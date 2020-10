Coach Rita Guarino ha diramato la lista delle 21 convocate per la partita della Juventus Women di domani sul campo del Pink Bari, valida per la 6^ giornata della Serie A femminile. C'è da proseguire la striscia di 5 vittorie in altrettante gare di campionato. ​Calcio d'inizio previsto alle 14.30.

29 Arcangeli

42 Bacic

13 Boattin

11 Bonansea

21 Caruso

7 Cernoia

4 Galli

27 Giai

10 Girelli

1 Giuliani

17 Hurtig

2 Hyyrynen

14 Pedersen

8 Rosucci

23 Salvai

32 Sembrant

12 Lundorf

20 Maria Alves

9 Staskova

46 Tasselli

19 Zamanian