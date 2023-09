La Juventus Women è pronta a tuffarsi nel primo appuntamento ufficiale della stagione 2023/2024: il Mini Tournament di Women's Champions League, che si giocherà a Francoforte. Primo impegno con le kazake dell'Okzhetpes e poi, in caso di successo, la vincente tra Eintracht Francoforte e FC Slovacko. Mister Joe Montemurro ha diramato la lista delle convocate in vista del Mini Tournament.LE CONVOCATE1 Aprile3 Gama4 Cafferata5 Nilden6 Nystrom7 Garbino9 Cantore10 Girelli11 Bonansea12 Toniolo13 Boattin14 Palis15 Grosso16 Peyraud-Magnin18 Beerensteyn19 Thomas20 Cascarino21 Caruso22 Bellucci23 Salvai32 Sembrant71 Lenzini77 GunnarsdottirAsia Bragonzi e Gloria Sliskovic, pur non essendo convocate, prenderanno parte alla trasferta di Francoforte.