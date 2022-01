Joe Montemurro ha reso nota la lista delle calciatrici convocate per il match di campionato delle Juventus Women in programma domani alle 12.00 contro il Pomigliano. Dopo il lungo stop per l'infortunio al ginocchio si rivede finalmente Linda Sembrant, out invece Cristiana Girelli priva del Green pass rafforzato. Ecco l'elenco completo:



PORTIERI: Aprile, Peyraud-Magnin, Forcinella

DIFENSORI: Hyyrynen, Gama, Nilden, Lundorf, Boattin, Sembrant, Panzeri, Lenzini

CENTROCAMPISTI: Cernoia, Rosucci, Grosso, Zamanian, Caruso

ATTACCANTI: Staskova, Bonansea, Hurtig, Bonfantini, Beccari