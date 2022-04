The squad list for #JuveSamp — Juventus Women (@JuventusFCWomen) April 2, 2022

La Champions League è ormai archiviata, alle porte c'è un altro match di campionato da vincere per la, l'ultimo prima della sosta per le Nazionali. Avversaria di giornata la, con la sfida in programma domani alle 14.30 a Vinovo. Intanto è stata diramata la lista delle convocate di Joe Montemurro, resa nota tramite i canali ufficiali del club bianconero. Out Pedersen, per motivi personali. Eccola di seguito: