The Team travelling to Tuscany!



Catch #EmpoliJuve LIVE on @JuventusTV! — Juventus Women (@JuventusFCWomen) February 26, 2022

Dopo la squadra di Massimiliano Allegri, domani toccherà alladi Joe Montemurro affrontare l'in trasferta, per la prima sfida di campionato dopo la pausa per le Nazionali. Fischio d'inizio della gara alle 12.35. Indisponibile per la trasferta Andrea Staskova che, come confermato dal mister, ha rimediato un piccolo problema alla caviglia e non sarà rischiata. Ecco l'elenco delle convocate: