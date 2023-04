Le Juventus Women affrontano il Milan in trasferta con l'obiettivo di blindare il secondo posto e la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Women's Champions League. Ecco le convocate di Mister Montemurro, tra le quali non figura Julia Grosso, non convocata a causa di un problema alla coscia destra.LE CONVOCATE1 Aprile2 Pedersen3 Gama5 Nildén6 Nyström7 Cernoia9 Cantore11 Bonansea13 Boattin16 Peyraud-Magnin18 Beerensteyn20 Simon21 Caruso23 Salvai27 Schatzer32 Sembrant33 Duljan38 Forcinella71 Lenzini77 Gunnarsdóttir