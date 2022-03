In attesa della conferenza stampa di Joe Montemurro e Martina Rosucci, è stata diramata la lista delle convocate dellaper la sfida didi domani contro il, valida per l'andata dei quarti di finale. Buone notizie per il tecnico, che rispetto alla partita con il Napoli può tornare a contare anche su Lenzini, Bonansea e Staskova. Ecco l'elenco completo delle giocatrici: