PORTIERI : Aprile, Peyraud-Magnin

: Aprile, Peyraud-Magnin DIFENSORI : Hyyrynen, Gama, Nilden, Lundorf, Boattin, Salvai, Lenzini

: Hyyrynen, Gama, Nilden, Lundorf, Boattin, Salvai, Lenzini CENTROCAMPISTE : Rosucci, Pedersen, Giai, Zamanian, Caruso

: Rosucci, Pedersen, Giai, Zamanian, Caruso ATTACCANTI: Staskova, Girelli, Bonansea, Hurtig, Bonfantini, Arcangeli, Beccari, Pfattner.

Le, in corsa per i quarti di finale della, fanno visita alle vice campionesse d'Europa in carica delnella penultima gara della fase a gironi. Nel gruppo A, le inglesi sono prime con 10 punti, tre in più delle bianconere, che hanno però a loro volta due lunghezze di vantaggio sul. Ultimo, a zero punti, il Servette.Per quel che riguarda Celsea-Juve, fischio d'inizio alle ore 21 di mercoledì 8 dicembre. Ecco le calciatrici convocate dall'allenatore