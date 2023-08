La Juventus Women scenderà in campo oggi pomeriggio alle 18 al JTC di Vinovo per l'amichevole contro il Brescia Calcio Femminile. Assenti Sofia Cantore, ancora alle prese con l'affaticamento che l'ha tenuta ai box contro il Como, Paolina Nystrom, anche lei alle prese con un affaticamento riposa in via precauzionale. Fuori anche Gunnasdottir ancora influenzata. Rientra Cecilia Salvai che aveva saltato il Como Women. Di seguito l'elenco completo delle convocate:1 Aprile3 Gama4 Cafferata5 Nilden7 Garbino10 Girelli11 Bonansea12 Toniolo13 Boattin14 Palis15 Grosso16 Peyraud-Magnin17 Bragonzi18 Beerensteyn19 Thomas20 Cascarino21 Caruso22 Bellucci23 Salvai44 Sliskovic71 Lenzini