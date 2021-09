Prima trasferta in Serie A per Mister Joe. Il calendario mette sulla strada dellela Fiorentina: fischio d'inizio, al Franchi, alle 17:30. Il match, come di consueto, sarà visibile in diretta su Juventus TV. Di seguito la lista delle giocatrici convocate per la sfida:: Aprile, Pyrayd Magnin, Soggiu.: Boattin, Gama, Hyyrynen, Lenzini, Lundorf, Nilden, Salvai: Caruso, Cernoia, Pedersen, Rosucci, Zamanian: Beccari, Bonansea, Bonfantini, Girelli, Hurtig, Staskova