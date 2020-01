Rita Guarino ha diramato la lista delle convocate per la parita di domani della Juventus Women contro il Sassuolo. Il ritorno in casa delle bianconere, che vogliono allungare la striscia vincente a sette partite consecutive, sarà senz'altro accolto con calore dal pubblico, visto che è più di un mese che la Juve non gioca a Vinovo.



LECONVOCATE - Bacic, Bellucci, Boattin, Bonansea, Bragonzi, Caruso, Cernoia, Franco, Galli, Gama, Girelli, Giuliani, Hyyrynen, Panzeri, Pedersen, Rosucci, Salvai, Sembrant, Sikora, Souza Alves, Staskova,Tasselli, Zamanian.