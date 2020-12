Archiviata la gara di andata di Champions League di mercoledì scorso all'Allianz Stadium, è tempo di Serie A.



Le Juventus Women sono attese dall'ultimo match di campionato del 2020 e se la vedranno in casa contro la Roma.



Fischio d'inizio domani, 12 dicembre, alle ore 12:30, con gara in diretta su Juventus TV.



Le bianconere scenderanno in campo con il lutto al braccio in memoria di Paolo Rossi.



Di seguito le convocate di Coach Rita Guarino.



42 Bacic



99 Berti



13 Boattin



11 Bonansea



26 Caiazzo



21 Caruso



7 Cernoia



4 Galli



3 Gama



33 Giordano



10 Girelli



1 Giuliani



17 Hurtig



2 Hyyrynen



5 Ippolito



8 Rosucci



23 Salvai



32 Sembrant



12 Lundorf



20 Maria Alves



9 Staskova



46 Tasselli



19 Zamanian