La Juventus Women è scesa quest'oggi in campo per continuare a preparare un gennaio che si prospetta di fuoco. Lasciati alle spalle i festeggiamenti per il nuovo anno, per le bianconere sarà ora di dare la caccia all'ennesimo trofeo. Il 6 gennaio la squadra di Guarino affronterà la Roma nella semifinale di Supercoppa italiana; in caso di passaggio del turno, il 10 si disputerà la finale. Il 13 gennaio, invece, sarà la volta della Coppa Italia e della partita contro il Pomigliano. La Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato la gallery dell'allenamento di questa mattina.