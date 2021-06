La rosa della Juventus potrebbe essere soggetta a sconvolgimenti, dopo la sessione estiva di calciomercato. La situazione non è molto diversa in casa Women, dove nelle ultime settimane sono iniziate ad arrivare le ufficialità di partenze e rinnovi di contratto. Il progetto è ambizioso e guarda all'Europa; per questo Braghin è al lavoro per rinforzare la rosa. Secondo quanto riporta LFootball, i bianconeri starebbero imbastendo una trattativa con il Sassuolo per portare a Torino - da subito o dopo un anno in prestito in neroverde - la sorpresa della Serie A Femminile, Haley Bugeja.