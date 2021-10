Aria frizzante. Quella che, quando inspirata, fa male alle narici, gonfia i polmoni oltremodo e dà una scossa elettrica ai muscoli.. Dopo l’ingresso all’Università del calcio femminile, domani il primo vero esame, quello che attesterà a che punto è il percorso di crescita delle bianconere. L’obiettivo è dichiarato da inizio stagione, e lo ha ripetuto Sarain conferenza stampa: “”.PERCORSO - Un passo alla volta, di un lungo percorso cominciato quest’estate: la prima vittoria in Europa, lo storico accesso alla fase a gironi, i primi tre punti contro il: “Tutto questo è il passato e va dimenticato” – ancora capitan Gama – “Adesso guardiamo solo alla partita di domani”. Un percorso che ha portato nuova consapevolezza, dalle parti di Vinovo: “Vogliamo rimanere ai massimi livelli” – ribadisce coach Montemurro – “ce la possiamo giocare con tutti”. E la partita di domani avrà uno scenario d’eccezione,L'AVVERSARIA -. Come definirla in altra maniera? Le Blues sono le vicecampionesse in carica d’Europa e coach Emmapuò puntare su giocatrici di altissimo livello, come, Magdalena, Pernillee Samantha. Ad alzare la temperatura della vigilia ci ha pensato Montemurro, ricordando i tanti derby tra il suo Arsenal – e sottolineando la sua fede Gunners – e il Chelsea.COME ARRIVA LA JUVE -. Dopo aver festeggiato – e prontamente archiviato – il record delle 30 vittorie consecutive in campionato. Dal punto di vista fisico e mentale, i tanti impegni ravvicinati non saranno un peso. Partite come queste si preparano da sole. Vero, può suonare retorico, ma è così.(4-3-3): Peyraud-Magnin; Hyyrynen, Gama, Salvai, Boattin; Rosucci, Zamanian, Cernoia; Bonansea, Girelli, Hurtig(3-4-3): Berger; Bright, Carter, Eriksson; Cuthbert, Ji So-jun, Leupolz, Reiten; England, Kerr, Harder