Girone tosto per la. Poco dopo le 13.00 di oggi l'urna di Nyon ha decretato come avversarie della squadra di Joenella prossima fase dellafemminile il, l'e lo: già affrontate la scorsa stagione ai quarti di finale, le francesi sono le campionesse europee in carica, mentre le inglesi sono ben note al tecnico bianconero che le ha allenate prima di approdare a Torino. La Juve partiva dalla terza fascia. A breve sarà dunque stilato il calendario completo delle gare, con la prima giornata in programma tra il 19 e il 20 ottobre; la finale, invece, si disputerà il 3 o il 4 giugno al PSV Stadion di Eindhoven.