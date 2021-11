Prova di carattere delle Juventus Women che, contro il fanalino di coda Lazio, non allentano la tensione, non sottovalutano l’impegno e vincono nettamente contro le biancocelesti. Al di là della differenza di classifica, non era semplice, dopo il dispendio mentale e fisico di martedì: per questo l’ottima prova della squadra di Montemurro è da sottolineare.: 5-0:(Bonfantini 5', 84', Hurtig 28', Boattin 67', Nilden 86'): Aprile; Hyyrynen (Lundorf 78'), Lenzini, Salvai (Gama 78'), Nilden; Zamanian, Rosucci (Girelli 63'), Caruso; Bonfantini, Hurtig (Pfattner 78'), Bonansea (Boattin 63').. Peyraud-Magnin, Pedersen, Staskova, Beccari.. Montemurro: Natalucci, Santoro, Falloni, Pezzotti (Berarducci 78'), Foerdos, Heroum, Di Giammarino, Mastrantonio (Labate 69'), Martin, Pittaccio, Visentin (Matteis 87').. Martinoli, Foletta, Zuzzi.. Catini: ​Sig. Daniele Perenzoni della sezione di RoveretoFISCHIO FINALE86' - GOL JUVE, c'è spazio anche per il primo gol di Nilden in bianconero: l'esterno dentro l'area prende la mira e infila sotto la traversa84' - GOL JUVE, Bonfantini incrocia il destro da posizione defilata e segna il 4 a 081' - OCCASIONE JUVE, conclusione di Pfattner da dentro l'area, brava ancora una volta Natalucci67' - GOL JUVE, azione straordinaria sull'asse delle neo entrate: Boattin accelera, scambia con Girelli, entra in area e in diagonale segna il 3 a 067' Ancora Natalucci determinante, questa volta su un tiro da dentro l'area di Bonfantini62' - Ancora Bonansea pericolosa, ancora Natalucci a rispondere presente48' - Iniziativa di Bonansea che sterza in area e tira, brava Natalucci a deviare fuori46' - Inizia la ripresaINTERVALLO43' - OCCASIONE JUVE, palla nel mezzo di Bonansea, ad Hurtig non riesce la deviazione vincente per la doppietta personale38' - OCCASIONE JUVE, palo di Zamanian che tenta il tiro piazzato da fuori area37' - Azione orchestrata sulla destra dalle bianconere, palla potente nel mezzo di Bonfantini, Bonansea non riesce a deviare di testa in porta28' - GOL JUVE, segna Hurtig! Cross in mezzo di Bonfantini, l'attaccante svedese stoppa, si gira e da pochi passi raddoppia27' - OCCASIONE JUVE, punizione di Zamanian, respinta di Natalucci su cui piomba Bonansea che non riesce a piazzare la zampata vincente25' - Tiro da fuori area di Martin, Arile osserva il pallone uscire23' - Azione personale di Bonansea, tocco dentro per Hurtig deviato da Natalucci21' - Tiro dentro l'area di Hurtig ammortizzato dalla difesa biancoceleste9' - Tiro cross di Hyyrynen, Natalucci smanaccia fuori5' - GOL JUVE, Hurtig protegge palla e scarica fuori per Bonfantini che d'esterno infila in rete1' - Si parte!