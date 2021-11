Le Juventus Women battono 5 a 0 la Lazio e tengono solida la testa del campionato. Un'ottima prestazione, nonostante il dispendio fisico e mentale della Champions League. Di seguito le pagelle del match:- Lo schermo difensivo di fronte a lei funziona alla perfezione, non è quasi mai impegnata- In costante proiezione offensiva, offre spesso la sovrapposizione a Bonfantini e aumenta la pericolosità della manovra offensiva bianconera (Dal 78' LUNDORF s.v.)- C'è una differenza di qualità tra le squadre, ma la Lazio gioca e imbastisce buone azioni: peccato che trovi sempre il muro Lenzini sulla sua strada. Grande personalità, anche quando c'è da avviare l'azione- Rispetto al Wolfsburg la partita è molto più semplice da gestire, ma non abbassa mai la concentrazione e in copertura è sempre attenta (Dal 78' GAMA s.v.)- Rispetto a Hyyrynen parte più bloccata e timida quando c'è da spingere, per poi salire di intensità e rendersi più pericolosa nel secondo tempo. Nelle due fasi, una buona prestazione, anche se un po' imprecisa nei passaggi decisivi dalla trequarti in su. Ma non fa nulla, perché è precisa nel finale, per segnare il primo gol in bianconero- Bacchetta in mano, e pallone tra i piedi, dirige l'orchestra con calma e precisione. Invece dello xilofono fa tremare il palo, con la specialità della casa: il tiro da fuori- Se c'è da fermare l'azione biancoceleste è sempre pronta, se c'è da smarcarsi per prendere palla e far girare la squadra, risponde sempre presente (Dal 63'- Assist calibrato con il contagocce per il 3 a 0 di Boattin)- Un po' arruffona, ma con la consueta generosità, quando c'è da disturbare la costruzione avversaria e quando c'è da buttarsi in area e aumentare il peso offensivo- Gioca come se avesse tutto da dimostrare, con la fame di chi vuole scalare le gerarchie. Le sue accelerazioni sono un fattore per tutta la partita e diventa imprendibile sull'esterno. Crea una quantità innumerevole di occasioni ed esce dal campo con due gol e un assist. Non c'era maniera migliore per chiudere questo "quasi derby", per lei che arriva dalla Roma- Lavora bene da riferimento centrale in attacco. Quando prende palla spalle alla porta non la sposti e con le qualità tecniche di cui dispone smista palloni a chi si inserisce. In tutto questo, la soddisfazione di tornare a gonfiare la rete (Dal 78' PFATTNER s.v.)- Gioca dall'altra parte del campo rispetto a Bonfantini e gioca una partita diametralmente opposta. Ha "licenza di divertirsi". Sonnecchia, ma quando accelera e parte la difesa della Lazio si trasforma in coni da dribblare, come in allenamento. Tante occasioni create, Natalucci è più brava di lei a sbarrare la porta (Dal 63'- Entra e basta un'accelerata per spezzare in due la difesa biancoceleste e segnare il gol del 3 a 0)- Ordinaria amministrazione. Bene il lavoro mentale in questi giorni: la squadra non sottovaluta l'avversario dopo la sfida di Champions e sblocca subito il risultato, mettendo in discesa i restanti 85'