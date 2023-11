Cambio in panchina per il, avversaria dellain campionato. Il club rossonero ha infatti reso noto l'esonero di Maurizio Ganz, nonchè il nome del suo sostituto."AC Milan comunica di aver esonerato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra femminile Maurizio. A Maurizio vanno i più sentiti ringraziamenti per l’attività svolta in queste quasi cinque stagioni di lavoro insieme, per l’impegno, la serietà e la correttezza professionale. La conduzione tecnica della Squadra è affidata a Davide– che lascia il suo incarico di allenatore della Primavera femminile – al quale il Club rivolge i più calorosi auguri di buon lavoro".