La calciatrice della Juve Women, Beerensteyn, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, in cui non ha risparmiato commenti nei confronti della nazionale statunitense.‘Dall’inizio della Coppa del Mondo, avevano già parlato troppo. Lo hanno fatto già pensando alla finale e cose del genere. Appena ho saputo dell’eliminazione, mi son detta: ‘Sì! Ciao!’. Penso che dovresti dimostrare sul campo, prima di fare ogni tipo di discorso. Non voglio sembrare offensiva, perché non è mia intenzione. Ho ancora molto rispetto per quella squadra. Ma se fossi in loro lo porterei al prossimo torneo: non parlare di cose che sono ancora molto avanti rispetto a te. Spero che impareranno da questo’.