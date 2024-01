LA GIORNATA A CREMONA

L'ESULTANZA

Una finale, una gara secca, decisiva, dove. La Juventus Women ieri ha avuto fame, voglia, grinta ma soprattutto carattere. Il ritiro voluto dalla società a Biella nella settimana precedente ha certamente avuto i suoi frutti e alla fine ad alzare il trofeo dopo novanta minuti sono Sarae Lisa. Una vittoria che regala autostima e fiducia alla squadra di Joe Montemurro, nonostante i sei punti di distacco dalla Roma in campionato, ma la vittoria dimostra che ci si può ancora credere.Sotto la pioggia di Cremona la Supercoppa è della Juventus Women. Anche se fin dai primi minuti Joeè parso più tranquillo rispetto ad Alessandro Spugna, tanto che nei primi minuti di gara era seduto in panchina che. Poi quando si è alzato ha chiesto calma alle sue ragazze, incitandole sempre a dare il massimo. Lo dimostra quel: "Dai Sofi dai Sofi" all'indirizzo dipochi minuti prima della sua sostituzione, chiedendole di sacrificarsi in fase difensiva. Ciò che colpisce però è quello che accade al triplice fischio.Prima dell'esplosione della festa ci sono alcune istantanee che restano impresse a chi osserva attentamente. La prima è quella di Lindsey, che prima di festeggiare insieme alle sue compagne si avvicina alle sue ex compagne della Roma per abbracciarle. Colpisce Lisa, che si avvicina a Manuela Giugliano, capitano della Roma, e la abbraccia dicendo: "Dai Manu". Perchè prima di tutto c'è il rispetto. Poi parte la festa ed è tutta nelle lacrime dell'incredula Federicache dice: "Non ci credo, non ci credo". Nella reazione di Lineth Beerensteyn che si sdraia con il viso sul manto erboso. Sulle note di "La notte dei desideri" di Jovanotti si consuma la festa della Juventus Women, premiata da grinta, coraggio, sacrificio ma sopratutto dall'unione di un gruppo dove si è sempre pronte a sacrificarsi per la compagna che stava accanto.