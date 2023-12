Una stagione partita decisamente in salita per laWomen, eliminata precocemente dalla Women's Champions League per mano dell'Eintracht Francoforte. L'obiettivo quindi sarebbe dovuto essere loma questa Vecchia Signora sembra evidenziare le stesse lacune delle passate stagioni: trovarsi in difficoltà contro squadre sulla carta inferiori. Era poco più di un anno fa quando Sara Gama e compagne sprofondavano a -6 punti dalla Roma per 'colpa' di Chiarache a Vinovo si rendeva protagonista in un 1-1 tra Juventus Women e Como Women. Questa volta la 'colpa' è di Asia, che, ironia della sorte a gennaio farà ritorno in bianconero, ma ha firmato la rete valsa l'1-0 della Sampdoria sabato che porta la Juve a sei punti di distacco dalla Roma capolista.Lo Scudetto per la Juve resta l'obiettivo stagionale ma dalle sconfitte ci si deve rialzare. Joe Montemurro è atteso subito da un palcoscenico importante:proprio contro le giallorosse di Alessandro Spugna allo stadio di Cremona. Un trofeo che la Juventus Women non vuole assolutamente lasciare ancora una volta ad Elisae compagne. Però le bianconere sono attese da una grande prova di carattere, sono chiamate ad avere una reazione d'orgoglio vista la classifica che le vede a sei punti dalla capolista Roma e con uno scontro diretto perso a Biella, in casa.