Un'avversaria certamente temibile quella che attende laalle 18.45 di oggi, nell'ultima gara del girone difemminile. Come si legge nelle statistiche rese note dal club bianconero, infatti, ilnon è riuscito a segnare in una sola delle ultime 42 partite europee disputate e ha trovato il gol in ognuna delle cinque vittorie casalinghe contro avversarie italiane, segnando 22 gol e subendone appena due. Quest'anno, però, la squadra francese non ha vinto nessuna delle prime due gare europee per la prima volta nella sua storia - perdendo contro l'e pareggiando proprio con la Juventus - dopo aver conquistato i tre punti in entrambe le partite in tutte le 15 stagioni precedenti.