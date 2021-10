Curiosa statistica fornita dalla Juventus su Valentina, centrocampista della Juve Women. Cernoia, infatti, ha preso parte ad entrambe le reti segnate dalla Juventus in questo incontro: un gol e un assist nel giro di cinque minuti dal fischio d’inizio. Ha, inoltre, sia segnato che servito un assist nel corso di una singola gara di Serie A per la quarta volta dall’inizio della scorsa stagione, nessuna giocatrice ci è riuscita più volte nel periodo (quattro anche per Valeria Pirone e Barbara Bonansea).