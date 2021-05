Una sorpresa bellissima per coach. Domani sarà l'ultimo giorno in campo, oggi è stato l'ultimo di scuola, con la seduta finale in attesa di chiudere la stagione a Vinovo contro l'Inter. Per l'occasione, le giocatrici dellahanno voluto omaggiare la coach, ringraziandola per i quattro anni sensazionali alla guida delle bianconere. Un lungo abbraccio con tutte e una maglia celebrativa per l'occasione. La commozione era palpabile, così come viene mostrato in questo video pubblicato dal canale ufficiale della