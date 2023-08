La Juve Women ha da poco diramato un comunicato ufficiale con la sintesi della gara disputata contro il Barcellona nel trofeo Gamper.'Il Trofeo Gamper va al Barcellona. Le padrone di casa si impongono, tra le mura amiche, davanti a 5485 spettatori, con il risultato di 5-0.Per le Juventus Women la serata in terra catalana si rivela complicata già nel primo tempo, chiuso dal Barça avanti di quattro gol. Reti di Graham, Bruna e Vicky, con in mezzo l'autorete, sfortunatissima, di Lenzini. Nella ripresa arriva poi la quinta rete con la firma di Mapi Leon.Da segnalare, tra le bianconere, gli esordi delle nuove arrivate Palis, Garbino, Thomas, Sliskovic e Cafferata. E il nuovo esordio di Asia Bragonzi e Melissa Bellucci.Nonostante il risultato, primo test importante per mettere minuti e situazioni nelle gambe e capire su cosa continuare a lavorare in vista dei primi impegni ufficiali.LA PARTITAIl Barcellona parte subito fortissimo, rispettando le attese. Dopo due minuti arriva la prima occasione del match per le campionesse d'Europa: Pina gira da centro area senza trovare lo specchio della porta. Tre minuti più tardi arriva il vantaggio catalano siglato Caroline Graham Hansen.La Juve sa che questo è un test importante per misurarsi con il più forte degli avversari e sceglie, nonostante la condizione migliore sia ancora da trovare, di provare comunque a fare il suo gioco. Il tutto al cospetto di una pressione, quella del Barça, davvero asfissiante. Quando il cronometro dice 18' arriva il primo tentativo bianconero, con Bonansea che rientra sul mancino e, dal limite, cerca di sorprendere il portiere avversario. La conclusione, però, è centrale e facile preda di Panos.Il Barcellona continua a macinare gioco e al 22' serve un ottimo intervento di Aprile per chiudere la porta in faccia a Pina. La numero 1 bianconera si supera anche al 33', ma la sua ottima parata, dopo il palo colpito dalle avversarie, non basta a evitare il gol. Sul pallone vagante dopo la sua risposta a Bruna, infatti, Nilden colpisce Lenzini nel tentativo di liberare l'area, e il pallone finisce in rete. Il tris arriva a stretto giro di posta: cross di Pina da sinistra, girata bellissima di Bruna a centro area con Aprile che può solo guardare.Nonostante l'uno-due difficile da assorbire, la Juve prova comunque a reagire: al 40' Cantore, lanciata benissimo in profondità da Gunnarsdosttir, supera con un tunnel Panos, ma al momento di completare l'opera e appoggiare in rete, si vede la strada sbarrata dal grandissimo rientro di Corrales. Nemmeno un minuto più tardi il Barcellona cala il poker con Vicky, autrice di un altro bel gol. Si va al riposo sul 4-0.Nella ripresa Mister Montemurro getta subito nella mischia Garbino e Palis, con la gara che prosegue sull'andamento del primo tempo, ma a ritmi decisamente più bassi. Superata l'ora di gioco prova ad accelerare ancora il Barça che sigla la quinta rete su azione d'angolo con Mapi Leon. Il risultato non cambia più, con Aprile autrice di una bellissima parata nel finale.Il Trofeo Gamper va alle padrone di casa, per la Juve minuti nelle gambe utili per continuare la preparazione in vista del primo turno di UEFA Women's Champions League. Il prossimo impegno sul calendario è l'amichevole contro il Como il prossimo 28 agosto a Seregno'.