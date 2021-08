Dal sito ufficiale della"L’agenzia S&T Sports Group si occuperà della distribuzione internazionale delle competizioni della Divisione Calcio Femminile: Serie A TIMVision, Coppa Italia e Supercoppa.La collaborazione, della durata di due anni, risponde all’obiettivo della Divisione Calcio Femminile di migliorare la visibilità delle proprie competizioni a livello internazionale e di capitalizzare sulla crescita della disciplina a livello globale. La Divisione Calcio Femminile della Figc ha affidato l’incarico alla S&T Sports, fondata dall’ex dirigente di NBA Stefano Turconi, per condividere la visione dello sviluppo del calcio femminile e per le sue consolidate relazioni nell’industria dei media.S&T Sports Group, con sede a Miami, Florida, è leader nella distribuzione di contenuti sportivi a livello globale e nella consulenza sportiva nell’ambito media. Il nuovo accordo con la FIGC rafforza, tra l’altro, il legame tra S&T Sports e il calcio italiano, aggiungendosi all’esclusiva per la distribuzione del pacchetto di Coppa Italia e Supercoppa della Lega Serie A su gran parte del continente americano."Uno degli obbiettivi principali - commenta Ludovica Mantovani, Presidente della Divisione Calcio Femminile - è quello di far conoscere e diffondere il nostro calcio e le sue protagoniste a livello globale. La distribuzione all’estero delle partite di campionato di Serie A TIMVISION tramite S&T Sports Group è un altro passo fondamentale in questa direzione. Un biennio di promozione strategica nei paesi oltreoceano con il prossimo Mondiale 2023 ospitato congiuntamente da Australia e Nuova Zelanda."“E’ il momento ideale per dedicare energie e risorse allo sviluppo della distribuzione del calcio italiano femminile a livello globale. Con l’aumentata popolarità dello sport femminile e la crescita di competitività del calcio italiano, vogliamo cogliere l’opportunità per mostrare al mondo la qualità delle nostre competizioni e delle squadre che vi partecipano. Il nostro obiettivo è creare partnerships di lungo termine con operatori che meglio rappresentino i valori della Divisione Calcio Femminile, che possano garantire crescita del valore delle nostre competizioni e che offrano l’esposizione adeguata al nostro movimento calcistico. Siamo entusiasti nel cogliere questa opportunità e speriamo di offrire un grande contributo alla distribuzione internazionale della Serie A, Coppa Italia e Supercoppa femminili” ha detto Stefano Turconi, fondatore e MD di S&T Sports Group.Il campionato 2021/2022 di Serie A Femminile, alla quale prendono parte 12 club, avrà inizio il 28 agosto e si concluderà il 15 maggio 2022 dopo 22 giornate di gare.Tra le sfide in programma nella prima giornata Juventus (campione in carica) contro la neopromossa Pomigliano, Empoli - Roma e Sassuolo - Fiorentina."