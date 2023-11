La Roma per la prima volta nella storia ha sconfitto laWomen tra le mura bianconere. Arriva così la prima sconfitta della squadra allenata da Joenella nuova casa, a Biella. Eraquando allo stadio Tardini di Parma la Juventus Women usciva sconfitta contro la Roma che alzava al cielo la Supercoppa Italiana, ma da quel momento cos'è cambiato? Sicuramente le giallorosse nel corso del mercato estivo si sono rinforzate, hanno acquisito maggiore consapevolezza nei loro mezzi complice lo Scudetto della scorsa stagione e sono diventate loro la squadra da battere, interrompendo il dominio della Juventus.Certo, la sfida però si ripete. Le bianconere non accettano di perdere il loro dominio e in questa stagione lo Scudetto è l'obiettivo primario, complice l'uscita di scena precoce dalla Women's Champions League. La domanda sorge spontanea:"Risultato giusto, la Roma oggi è stata superiore" ha dichiarato Joeal termine della gara. La risposta è più complessa: due dei tre gol delle giallorosse nascono da incertezze difensive, una die una di, difensori di esperienza che si sono sempre distinte in positivo. Chi è sembrata davvero in difficoltà è stata Amanda, certo, Haavi cliente difficile. Non va però dimenticato che in difesa avrebbe dovuto giocare Martinama è stata costretta a supportare le compagne dalla tribuna, complice un affaticamento muscolare accusato nel riscaldamento. Una giornata no, umana, fisiologica, può capitare. In difficoltà anche le attaccanti, che certamente a livello fisico non erano al meglio della condizione. Lo dimostrano le fasciature vistose di Maellee Barbarae la mezz'ora giocata da Sofiaal rientro dall'infortunio.- Numeri alla mano la Vecchia Signora non è stata surclassata dalla Roma in maniera netta.a quota sei, alle bianconere forse è mancata precisione. Il possesso palla invece è persino in favore della squadra allenata da Joe Montemurroe la Juventus ci può ancora credere. Le sfide alle giallorosse in questa Serie A femminile saranno ancora tre, se entrambe rientrassero nella Poule Scudetto per la seconda fase, quindi i giochi sono ancora aperti.partendo dalla trasferta di Seregno domenica alle 20.30 contro il Como Women che nella scorsa stagione ha fermato la Juve e che nell'ultima giornata ha sconfitto l'Inter, una gara tutt'altro che semplice ma da cui ci si aspettano segnali.