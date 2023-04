Le lacrime di LisaAriannaMartinae Saraa fine partita che vanno sotto il settore occupato dai tifosi dellaWomen a ringraziarli per averle seguite, ancora una volta. Forse un pizzico di delusione. Questa è l'immagine che rimane impressa della gara di oggi al Tre Fontane. Quella Vecchia Signora che per cinque anni ha sempre vinto, fin da quando è nata, partendo da un foglio bianco e dalle menti di Stefanoe Rita Guarino. Una corazzata costruita per vincere tutto in Italia ed ildella scorsa stagione ne è la dimostrazione. Campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana con i quarti di Women's Champions League raggiunti, giusto per ricordarlo.Oggi quello che si racconta ènel massimo campionato italiano con la Roma che a novembre si è imposta ai calci di rigore contro la Juventus ed ha portato a casa la Supercoppa. La stessa squadra giallorossa che ha raggiunto i quarti die che oggi ha sconfitto per la prima volta in Serie A la Juventus Women. Una sconfitta che ha dell'amaro, parecchio. Certo, l'assenza di Cristianache ha riscontrato un problema al flessore nel riscaldamento può aver scosso l'ambiente. Paulinachiamata al primo palcoscenico importante non ha certo regalato la sua miglior prestazione, forse complice un pizzico di tensione. In ogni caso le scelte per Joeerano pressoché obbligate. L'ingresso di Sofiaper provare a dare brio ha dato gli effetti sperati ma ad avere la meglio è la Roma.Quando SophieHaug salta in mezzo a Sara Gama e Linda Sembrant consegna praticamente lo Scudetto alle giallorosse che ora dista soltanto una lunghezza. Certo, il cammino della squadra di Alessandro Spugna ha fin qui dell'incredibile:Uniche due sconfitte nella regular season proprio subite dallaWomen. Ora però i timori reverenziali della squadra di capitan Bartoli sembrano essere svaniti.dove affronteranno ancora una volta le giallorosse. Con