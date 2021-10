Manca poco, pochissimo, al fischio d'inizio che segna un nuovo capitolo della storia delle. Alle 18:45 le bianconere affronteranno il Servette per la prima partita della fase a gironi della Champions League, una prima volta assoluta per la Juve. Per l'occasione, Montemurro ha voluto sorprendere tutti, mettendo in campo un undici a sorpresa.(4-2-3-1): Pereira; Soulard, Felber, Hurni, Mendes; Serano, Nakkach; Boho Sayo, Maendly, Fleury; Peiro Gimenez. A disp. Droz, Tufo, Bourma, Lagonia, Tamplin, Spalti, Padilla Bidas, Redondo, Grivaz, Sebayang. All. Severac(4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Salvai, Lenzini, Boattin; Rosucci, Zamanian, Caruso; Bonfantini, Staskova, Hurtig. A disp. Aprile, Hyyrynen, Gama, Nilden, Cernoia, Giai, Pedersen, Beccari, Pfattner, Girelli, Bonansea. All. Montemurro