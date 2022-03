La Roma sembra portare particolarmente bene a due giocatrici della Juventus Women, che quest'oggi torneranno ad affrontare la squadra giallorossa in campionato. La prima è Sara Gama: uno dei suoi cinque gol con la maglia bianconera, infatti, è arrivato proprio contro la Roma, lo scorso aprile in semifinale di Coppa Italia. Le giallorosse potrebbero dunque diventare le prime avversarie contro cui il difensore va a bersaglio in due competizioni diverse con il club piemontese.

Capitolo Martina Rosucci: l'ultimo gol della centrocampista in Serie A risale proprio alla sfida d’andata in casa della Roma; la formazione giallorossa potrebbe quindi diventare la prima squadra contro la classe 1992 cui conta più di due gol nel massimo campionato con la maglia della Juventus (due reti in trasferta finora, la prima delle quali nel novembre 2019).