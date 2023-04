Stefanoha parlato al canale Twitch della Juventus ( QUI l'integrale) queste le sue parole su Chiara Beccari:"Chiara Beccari è il centravanti più forte d'Italia insieme a Girelli in questo momento. Hanno quattordici anni di differenza ma sono presente e futuro insieme. Ora che i contratti da professionisti vanno fatti subito. Il calcio italiano ha preso un talento che è Dragoni, il rischio di perdere talenti è concreto. Chiara Beccari è il futuro dell'attacco della Juventus. Non so se dal 1 luglio 2023 o dal 1 luglio 2024. Lei come tante come Pfattner, Schatzer. Ragazze su cui costruire come Lenzini, Caruso. La Juve 2.0 c'è, cresce. Con questa stagione si chiude un ciclo e si riparte con quello nuovo costruendo sempre sui nostri principi".