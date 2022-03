The friendly before the big game!



Lyon U20 ran out 5-2 winners against Juve U19 in today’s friendly match at Vinovo!



— Juventus Women (@JuventusFCWomen) March 23, 2022

Si è conclusa 5-2 per le francesi la sfida amichevole disputata questo pomeriggio a Vinovo tra la formazione Under 20 delfemminile e le Under 19 della. La gara è stata un "assaggio" del big match in programma tra meno di un'ora all'Allianz Stadium, dove le due prime squadre si affronteranno nella gara valida per l'andata dei quarti di. Ecco il post della Juve con tutte le foto della partita: