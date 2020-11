Lluís Cortés (Spagna / FC Barcelona)

Rita Guarino (Italia / Juventus Women)

Emma Hayes (Inghilterra / Chelsea FC femminile)

Stephan Lerch (Germania / VfL Wolfsburg)

Hege Riise (Norvegia / LSK Kvinner)

Jean-Luc Vasseur (Francia / Olympique Lyonnais)

Sarina Wiegman (Olanda / Nazionale olandese)

Questo è l'elenco dei candidati e candidate al premio di Miglior Allenatore nel calcio femminile nell'ambito dei riconoscimenti The Best Fifa, che verranno assegnati il 17 dicembre. Come potete vedere, c'è anche Rita Guarino, coach della Juventus Women che sta dominando in Italia, e che da qui alla data della premiazione passerà da un difficilissimo sedicesimo di finale di Champions League contro il fortissimo Lione. È la prima volta che la Guarino viene candidata ai The Best Fifa, creati nel 2016. L'anno scorso la vincitrice del premio fu Jill Ellis, coach degli Usa che trionfarono ai Mondiali 2019, mentre arrivò 6^ il c.t. azzurro Milena Bertolini.