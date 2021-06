A JTV, il tecnico della Juventus Women, Joe Montemurro, ha parlato della nuova avventura in bianconero.



LA SCELTA - "Sono tifosi della Juventus da bambino. Quando c'è stata l'occasione, notando la crescita del calcio femminile qui, la scelta di legarmi alla Juve è stata facile".



EMOZIONE - "Non ci sono parole. Sono onorato e contento di essere in un grande club come la Juventus".



IL GIOCO - "Ho sempre avuto il possesso della palla, il controllo. Voglio Voglio un calcio fluido, piacevole, di alta intensità e che porti a tanti gol. Obiettivi? Mantere la Juve ad alto livello. E vogliamo fare questo passo in Europa, essere i numeri uno: dobbiamo convincerci e credere di potercela fare. E di giocare un calcio molto piacevole, vincendo le partite naturalmente".



IN ITALIA - "Indescrivibile emozione. Arrivare in questo grande club per me è molto importante e speciale. Sono onorato di essere qui e di fare parte di un brand mondiale. Voglio far vedere un grande calcio e portare la Juve al top".