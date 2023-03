Dal sito ufficialeSi apre il momento più caldo della stagione per quanto riguarda la Serie A femminile: sabato, contro il Milan, inizia la Poule Scudetto.Niente di meglio, per avvicinarci alla partita, che vivere la vigilia insieme a Coach Joe Montemurro, che da domani, ogni settimana, sarà live sul canale ufficiale della Juventus su Twitch, in un appuntamento davvero da non perdere.Vivere queste settimane, così decisive e intense, dal punto di vista del Coach è qualcosa che difficilmente succede, di solito, e quindi è decisamente un'occasione da non perdere per interagire in modo diretto con Montemurro e ascoltare le sue risposte. Joe risponderà anche alle domande dei giornalisti collegati, per raccontare l'avvicinamento delle Women al Milan.Potrete rivolgere le vostre curiosità al nostro allenatore direttamente sulla chat di Twitch!NON PERDETE ALLORA LA DIRETTA E SEGNATEVI L’APPUNTAMENTO: DOMANI, 17 MARZO, ORE 14!