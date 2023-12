C'è una novità nel calciomercato dellaWomen che riguarda Alice. L'attaccante classe 2003 si era trasferita in prestito alin estate ma ora sembra pronta al ritorno in Italia. Dopo l'esperienza nel campionato svizzero con il Servette e questo avvio di stagione in Spagna. Come appreso dalla nostra redazione, la giovane è finita nel mirino dellache sta disputando un ottimo campionato di Serie B con obiettivo promozione nella massima serie. Il mercato aprirà ufficialmente il prossimo 2 gennaio e sono attese novità, ma sembra un affare destinato a concludersi.