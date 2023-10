Pochi istanti fa la Juve Women ha diramato un comunicato ufficiale per annunciare il tutto esaurito a La Marmora Pozzo per la prossima sfida casalinga contro il Sassuolo.'Dopo l'esordio vincente contro la Sampdoria, le Juventus Women sono pronte a tornare in campo a Biella. Domenica 15 ottobre, alle ore 18:00, le bianconere ospiteranno il Sassuolo. Anche per la seconda gara casalinga della stagione, la risposta dei tifosi è stata splendida.Lo stadio "La Marmora Pozzo" sarà, infatti, nnuovamente sold out. I tifosi riempiranno ogni posto disponibile nell'impiantoUn altro bellissimo segnale che racconta passione e voglia di essere vicini alle bianconere, sostenendole nella corsa verso gli obiettivi stagionali'.