Domani, a partire dalle 19, Juventus Women e Lione si contenderanno la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League femminile. Nonostante l'ottima prestazione dell'andata delle bianconere, le francesi rimangono le favorite per il passaggio del turno e, in generale, per la vittoria finale del torneo, essendo campionesse in carica e vincitrici delle ultime 5 edizioni. Alla vigilia del match, il club francese ha diramato la lista delle convocate dall'allenatore Jean-Luc Vasseur:



Bouhaddi, Gallardo, Talaslathi



Carpenter, Cayman, Buchanan, Bacha, Renard, Revelli, Sombath, Maoulida



Gunnarsdottir, Henry, Julini, Kumagai, Marozsan, Majri



Cascarino, Malard, Parris, Taylor, Becho