Dopo la vittoria di misura contro l'Hellas Verona, la Juventus Women torna in campo domenica. Tra le mura amiche di Vinovo, torna Rita Guarino, oggi allenatrice dell'Inter, per la sfida di Coppa Italia tra bianconere e nerazzurre; all'andata finì 1 a 1. Sui propri canali, la Juventus ha condiviso le immagini dell'allenamento odierno, in preparazione al match.