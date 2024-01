This no look pass pic.twitter.com/BbDYlJUBJZ — Juventus Women (@JuventusFCWomen) January 24, 2024

Una giocata da vedere e rivedere quella di Cristiananel corso dell'allenamento di oggi al JTC di Vinovo. Un passaggio "no look" quindi senza guardare, con i giri giusti all'indirizzo di Maelle Garbino. Anche la Juventus tramite i propri account social ha voluto mostrare la giocata della numero 10 in allenamento. Di seguito il video che sta scatenando i tifosi.