In questo momento, la Juventus Women è in viaggio direzione Francia, dove domani affronterà il Montpellier. L'amichevole con il club transalpino rappresenta un passaggio importante nella preparazione alla sfida di Champions League contro il Kamenica Sasa, il 18 agosto a Vinovo. In preparazione al test match, le bianconere si sono cimentate in una serie di modi di dire in francese da utilizzare durante la partita.