La Juventus Women è una squadra molto attiva anche sui social, dove cerca sempre di trasmettere idee, umori e valori positivi che il calcio femminile porta con sé. Oggi è lunedì, e come ogni lunedì è la volta della foto "Monday Motivational", che attraverso l'immagine delle ragazze in bianconero vuole regalare un sorriso e una motivazione per l'inizio della nuova settimana. Lo scatto scelto oggi dalla Juventus femminile ha come soggetto due giocatrici: la brasiliana Maria Alves e Arianna Caruso, ritratte in un'esultanza di coppia.