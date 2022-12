LaWomen inizia a muoversi sul mercato, alla ricerca dei rinforzi per la rosa di Joe. Il primo obiettivo che il tecnico avrebbe voluto trovare sotto al suo albero di Natale è Federica. Giocatrice classe 2000 di proprietà dellae nel giro della. Impiegabile nella Juventus Women comealto e adattabile sia a destra che a sinistra. Il contratto della giocatrice con la società viola però scade al giugno, al termine della stagione.La Juventus avrebbe voluto assicurarsi la giocatrice già in questo mercato di gennaio, come riferito dalla nostra redazione. Diverse le soluzioni offerte dalla società torinese alle viola per riuscire a strappare il gioiellino a gennaio. Da uno scambio con Matilde, alla possibilità di inserimento di Nicolenella trattativa. Inizialmente la società toscana ha chiesto in cambio Valentina, ricevendo un no dalla Juventus. Successivamente, quando la situazione sembrava potesse sbloccarsi, ad innalzare un vero e proprio muro è stata l'allenatrice della Fiorentina, Patrizia, alla scadenza del suo contratto. Una situazione analoga era già accaduta in estate con Alice, anche lei finita nei radar della Juventus ma blindata dall'allenatrice viola.