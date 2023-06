La finale diin programma quest'oggi è una vera e propria sfida tra big. A Salerno si affrontano infatti le due squadre che nella Serie A 2022/23 hanno effettuato più tiri totali e nello specchio (612 e 236 per laal primo posto, 485 e 190 per laal secondo), e ne hanno subiti meno sia a livello totale che in porta (212 e 65 per le giallorosse prime, 286 e 106 per le bianconere seconde).