Courage. Power. Determination.

Seven interviews.

Coraggio. Forza. Determinazione.Sono le componenti fondamentali di quella fiducia che ti porta a raggiungere qualsiasi traguardo, nello sport e nella vita di tutti i giorni.Confidence Makes Us Do Everything è una filosofia, un concetto in cui Juventus crede da sempre, e che oggi viene lanciato ufficialmente, come messaggio di impegno e di women empowerment.Le Juventus Women sono l’espressione che in campo, ormai da 4 anni, racconta proprio questo pensiero: ragazze straordinarie, che guidate dal loro talento, ma anche dal loro coraggio, la loro forza e la loro determinazione sono state capaci di dar vita a una storia incredibile di trionfi in Italia dal momento della loro nascita.Ma dietro a una campionessa c’è una persona: una donna che ha una storia di sfide, di esperienze, di voglia di scavalcare recinti sociali ancora troppo stretti.Una storia di fiducia nei propri mezzi, grazie alla quale davvero tutto è possibile.Le racconteremo, queste storie, attraverso le voci di alcune delle nostre ragazze, che in sette interviste ci faranno entrare nel loro vissuto, fatto di sacrifici, impegno e, appunto, di fiducia in loro stesse.Vi invitiamo allora a seguirci, per fare anche vostro il nostro messaggio. Confidence Makes Us Do Everything.