Laha scritto una grande pagina di storia, ieri sera. Battendo la squadra albanese del, si è aggiudicata per la prima volta un posto tra le prime 16 squadre d'Europa. Un'enorme soddisfazione per le bianconere che, dopo aver dominato in Italia, ora puntano a raggiungere risultati importanti anche a livello continentale. Una soddisfazione espressa piuttosto chiaramente dalle juventine sui social.