È anche per lei, per Cecilia, lavinta quest'oggi dalla, la terza per le bianconere e la prima per mister Joe Montemurro. Attualmente ai box dopo l'operazione per la rottura del legamento crociato, la 28enne è stata nei pensieri di tutte le sue compagne, che dopo aver alzato il trofeo allo stadio di Frosinone hanno voluto dedicarle un bel messaggio per farle sentire la loro vicinanza anche in uno dei momenti più belli della squadra. Ecco il video postato dal club su Twitter: