Una vera e propria favola, quella di Sara Bjork. Come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, la neo giocatrice della, che fra una settimana sarà il punto di forza della Nazionale islandese agli Europei, è infatti mamma di un bambino di soli 8 mesi, che ha voluto avere con tutte le sue forze a 31 anni senza aspettare la fine della sua carriera calcistica. Una splendida storia che le ha consentito di dimostrare al mondo intero come sia possibile avere - per una donna e una sportiva - sia una famiglia che una carriera, resa possibile anche grazie a Mark: è lui, infatti, l'artefice della tabella di marcia che le ha permesso di compiere una sorta di impresa, allenandosi fino al settimo mese di gravidanza in modo intensivo, per poi riprendere a correre e a sollevare pesi poche settimane dopo la nascita del suo Ragnar.che per la Juve non è stato "un problema da gestire", ma "una figata", come ha detto il tecnico Joeparlando al telefono con Sara, che così si è ulteriormente convinta della scelta di trasferirsi a Torino, lasciando ilfresco vincitore della Champions League. Con lei, naturalmente, anche il piccolo di casa e il suo papà Arni, a sua volta calciatore e ora in cerca di una squadra in Italia.